szczepiMYgminy. Ostatni dzwonek, żeby zaszczepić dziecko przed powrotem do szkoły

Tempo szczepień gwałtownie spadło, liczba zaszczepionych dzieci w wieku szkolnym też nie jest imponująca. Jak podkreślają medycy, jeśli rodzice zdecydują się na zaszczepienie dzieci pierwszą dawką jeszcze przed powrotem do szkoły, znacząco wpłynie to na spowolnienie kolejnej fali epidemii.

"Obecnie dużym źródłem transmisji wirusa są dzieci powracające z kolonii. Mimo objawów infekcji nie są przez organizatorów poddawane testom w kierunku COVID-19. Zainfekowane wracają do domów i zarażają najbliższych. Z jednej strony chcemy powrotu do normalności, z drugiej nie robimy nic by ją przywrócić. Wirus mutuje, bo może się swobodnie przenosić z człowieka ma człowieka. Tylko szczepienie może przerwać ten epidemiczny łańcuch. Skoro dzieci są tak ważne w naszym życiu, zapewnijmy im to co dla nich teraz najważniejsze: zdrowie i powrót do bezpiecznej szkoły" - mówi Wojciech Pacholicki, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.