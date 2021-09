szczepiMYgminy. Dlaczego się szczepimy? Głównie z troski o najbliższych

Coraz więcej osób publicznie deklaruje, że zaszczepiła się przeciw Covid-19. Zachęcają przy tym do szczepień, wskazując na powszechne dobro i ochronę zdrowia, a nawet życia innych, jaką niesie szczepionka. Troska o najbliższych jest jednym z pierwszych czynników, który decyduje o tym, że nie zwlekają z udaniem się do punktu szczepień.

"Dla mnie szczepienie to jest przede wszystkim wyraz troski o innych. Chodzi o to, żebyśmy nie przenosili tego wirusa, nie namnażali go. Za każdym razem wirus mutuje tylko w żywym organizmie. Im więcej będzie osób zaszczepionych, tym wirus, po prostu, mniej będzie mógł się rozmnażać i mutować. Mamy już przykłady szczepionek przeciw ospie, gruźlicy, Heinego-Medina i rzeczywiście wszystko to działało i prawie tych chorób już nie ma. Musimy więc doprowadzić do tego, żeby nie było też tego koronawirusa, który jest bardzo niebezpieczny. Nie mówię tu o systematyce całej Polski, ale jeśli w naszym szpitalu zmarło ponad 350 osób na koronawirusa to jest to bardzo dużo. Żadna osoba zaszczepiona nie zmarła. Co jest ważne? Żebyśmy się chronili nawzajem, żebyśmy uważali na siebie, żebyśmy się zaszczepili i mogli nie przenosić tego wirusa na innych chorych. Spotykamy mnóstwo ludzi na ulicy, rodzin ale też osób nieznajomych i nie wiemy, czy ta napotkana osoba, z którą właśnie rozmawiamy, nie jest ciężko chora, czy nie przechodzi jakiś onkologicznych problemów zdrowotnych i czy czasem, przez to, że się nie zaszczepiliśmy, że roznosimy tego wirusa jej nie zaszkodzimy. To są właśnie główne powody - mówi nam dr Danuta Urbaniak, lekarz rodzinny w Jugowie na Dolnym Śląsku.