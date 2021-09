Szczepienie przeciw koronawirusowi w aptece. Program działa, ale są bolączki

Włączenie aptek do Narodowego Programu Szczepień ma ułatwić szczepienie wszystkim zainteresowanym. Miało być szybko, bez zbędnych formalności, niejako przy okazji np. wyjścia na zakupy. We Wrocławiu są 54 apteki, które zgłosiły się do programu. Ale mimo pierwotnych założeń, wcale nie tak łatwo jest się w nich zaszczepić. W trzech aptekach reporter “Gazety Wrocławskiej” usłyszał, że szczepień nie ma, bo nie ma szczepionek. W czwartej trwały przygotowania pomieszczeń, a szczepienia ruszą w następny weekend i będą odbywały się tylko w weekendy. Tylko w dwóch szczepienie było możliwe: w jednej był termin na poniedziałek lub wtorek, w drugiej od razu.

- Na pewno problemem, który jest zgłaszany do nas, są braki w dostawach szczepionek Johnson&Johnson, które były do tej pory najbardziej preferowane przez pacjentów w aptekach – z uwagi na wykonanie jedynie jednego szczepienia, zamiast dwóch w przypadku innych preparatów. Nie wiemy czy problem jest chwilowy, czy dłuższy, natomiast związany jest on z brakiem możliwości zamówienia tych preparatów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - tłumaczy trudności prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej Marcin Repelewicz i dodaje - Zachęcam do każdorazowego kontaktu z wybraną przez pacjenta apteką. W części aptek, które działają najprężniej w tej, kwestii istnieje możliwość wejścia z ulicy i po wykluczeniu przeciwskazań, otrzymania preparatu od ręki - mówi Repelewicz.