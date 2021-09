Święto piwowarów i piwoszy trwa na Stadionie Wrocław [ZOBACZ ZDJĘCIA] Marcin Kruk

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa będzie trwał jeszcze dziś i jutro. Impreza już od 11 lat przyciąga zarówno wytwórców piwa, jak i degustatorów tego napoju. Na esplanadzie, czyli terenie wokół Stadionu Wrocław rozstawiły się stoiska mniejszych i większych browarów z całej Polski. W niektórych przypadkach jest to jedyna okazja, by we Wrocławiu spróbować piw, których na co dzień nie można tu kupić.