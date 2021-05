Święto osiedla plac Grunwaldzki. Będą rurki z kremem!

Wrocławianie zdecydowali. Napis Wro czyli WrocŁawka stanie na bulwarze Kaczyńskich

WrocŁawka – to nazwa robocza dużego trójwymiarowego napisu, który stanie na bulwarze Kaczyńskich nad Odrą. Wielkie litery układające się w wyraz "WRO" mają zostać odsłonięte jesienią tego roku. Będzie można na nich usiąść, położyć się, wspiąć się na nie – tak by poza wizytówką miasta (to doskonałe miejsce do zdjęć) pełniły jakąś funkcję. O powstaniu napisu w tym miejscu zdecydowało 1 404 głosujących.