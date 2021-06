Świeradów-Zdrój. Najwyższa wieża widokowa w Polsce już otwarta! [FILM, ZDJĘCIA]

Przejście między poszczególnymi piętrami uatrakcyjnia wiele punktów widokowych i atrakcji. Jest to m.in. kokon pająka - plątanina sieci, która przypadnie do gust szczególnie dzieciom. Na samym szczycie czeka siatka relaksacyjna w kształcie kropli i mapy z panoramą gór. Dodatkową atrakcją jest przeszklona platforma widokowa.

Co najciekawsze - drogę powrotną możemy pokonać... ślizgiem ze 105-metrowej zjeżdżalni!

Wieża widokowa Sky Walk w Świeradowie-Zdroju

Najważniejsze informacje:

- wjazd samochodem bezpośrednio pod wieżę jest niemożliwy, drogi dojazdowe są zamknięte dla odwiedzających,

- aby dostać się do wieży, trzeba wybrać jeden ze szlaków pieszych prowadzących do Sky Walk,

- wieża Sky Walk przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- bilety dostępne są w sprzedaży tylko na miejscu (przy wejściu stoją wygodne automaty biletowe)

- ostatnie wejście na wieżę - o godz. 19.