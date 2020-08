Święcenie tornistrów w szkole. Kurator: Nie widzę w tym nic złego! Dyrekcja wycofała się z planów

- Dziwię się skargom, jesteśmy szkołą z tradycjami do której uczęszczają wierzący i nie widzę nic złego w poświęceniu tornistrów i plecaków – powiedziała nam Dorota Kawałko-Wrona dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim. Po protestach rodziców, święcenie przed szkołą odwołano i przeniesiono je do kościoła. Jako powód odwołania ceremonii na szkolnym dziedzińcu, podano jednak złe prognozy pogody, a nie skargi rodziców.

Szkoła planuje modlić się i święcić plecaki podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w świeckim państwie i w świeckiej szkole - napisał do nas jeden z rodziców. Wzburzyła go zapowiedź na stronie podstawówki w Borku Strzelińskim, w której napisano: "1 września we wtorek o godzinie 9.00 na szkolnym boisku odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Podczas spotkania społeczności szkolnej, uczniowie klasy I zostaną włączeni do braci uczniowskiej. Uroczystości będzie towarzyszyć modlitwa i poświęcenie tornistrów."