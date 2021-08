Swastyki na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Co się tam dzieje? [ZDJĘCIA] Katarzyna Zimna

Mieszkańcy Zacisza i Sępolna, mijając Stadion Olimpijski przy ul. Paderewskiego, przecierają oczy ze zdumienia i pytają: co się tam dzieje? Wyjaśniamy: stare samochody i nazistowskie flagi to część scenografii do serialu, który jest kręcony w tym miejscu.