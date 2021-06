Strefa kibica Stadion Wrocław: Tak wrocławianie kibicowali w meczu z Hiszpanią. Jak będzie dziś Piotr Janas

Strefa kibica na Stadionie Wrocław FOT. Paweł Relikowski

Mecz Szwecja - Polska coraz bliżej. Kibice powoli zaczynają zapełniać miejsca, gdzie we Wrocławiu można oglądać to spotkanie w szerszym gronie. Jednym z nich jest strefa kibica na Stadionie Wrocław. Zobacz co działo się tam podczas meczu z Hiszpanią!