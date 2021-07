STRAŻACY ROKU Zgłoś do nagrody strażaków ochotników, jednostki i orkiestry OSP oraz dzieci i młodych zaangażowanych w OSP!

_______________

Wielki plebiscyt strażacki prowadzony jest przez "Gazetę Wrocławską" oraz dzienniki regionalne w całej Polsce we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków jest wyjątkowa, ponieważ Związek świętuje 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem. Nasza gazeta, wspólnie z innymi dziennikami regionalnymi, ma zaszczyt być partnerem obchodów wspaniałego jubileuszu.

- Tegoroczna edycja plebiscytu będzie wyjątkowa także pod innymi względami. Po raz pierwszy nagrodzimy indywidualnie nie tylko dorosłych strażaków, ale także dzieci i młodzież skupioną wokół OSP. Nowością jest także kategoria plebiscytu, w której zostaną nagrodzone orkiestry OSP - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator plebiscytu. - Akcja ma także szczególną rangę i prestiż, ponieważ zwycięzcy ogólnopolskiego finału odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Konkursu, w którym przyznawane są prestiżowe statuetki FLORIANA.

Nasz plebiscyt jest organizowany pod patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

- Plebiscyt na pewno spełnia dużą rolę pozytywną. - mówi Prezes Waldemar Pawlak. - Z jednej strony jest to informacja dla szerokiej publiczności o działaniach strażaków, a z drugiej strony mobilizuje wielu aktywnych ludzi do tego, żeby uczestnicząc w takim projekcie podzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniami, tym samym stanowić pozytywny przykład.

- Jest to plebiscyt, więc na jego wynik składają się dwa wymiary, z jednej strony konkretne osiągnięcia człowieka czy jednostki, a z drugiej strony znajomość, popularność i głosowanie szerokiej publiczności konkretnie na danego człowieka czy jednostkę - dodaje Prezes Waldemar Pawlak. - Tak więc zarówno talenty ratownicze jak i talenty reklamowe tutaj się łączą. Trzeba więc brać lekką poprawkę na to, że nie są to wyłącznie strażacy najlepsi we wszystkich kategoriach. Liczy się tu właśnie ta popularność.

Kategorie i etapy plebiscytu

Najpierw mieszkańcy każdego powiatu zgłoszą do nagrody strażaków, jednostki i orkiestry OSP, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Zgłoszenia są przyjmowane w czterech kategoriach: Strażak Ochotnik Roku, Młody Strażak Ochotnik Roku, Jednostka OSP Roku oraz Orkiestra OSP Roku. W przypadku pierwszych trzech kategorii nagrody najpierw zostaną przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły i medale, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji. W przypadku kategorii Orkiestra OSP Roku laureaci zostaną wybrani w jednym etapie w skali całego województwa.

Laureaci z naszego regionu będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. Plebiscyt jest prowadzony jednocześnie w innych województwach. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Strażak Ochotnik Roku Polski 2021, Młody Strażak Ochotnik Roku Polski 2021, Jednostka OSP Roku Polski 2021 oraz Orkiestra OSP Roku Polski 2021.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w powiatach w pierwszym etapie plebiscytu oraz głosowanie na orkiestry OSP w wojewódzkiej kategorii plebiscytu rozpocznie się w środę, 28 lipca, i będzie trwać do piątku, 20 sierpnia. Laureaci z każdego powiatu zdobędą medale, które zostaną wręczone podczas uroczystego wojewódzkiego podsumowania plebiscytu.

Zwycięzcy z powiatów awansują także do wojewódzkiego finału, w którym będą rywalizować o regionalne tytuły i nagrody finansowe. Głosowanie na szczeblu wojewódzkim rozpocznie się w poniedziałek, 23 sierpnia i potrwa do wtorku, 31 sierpnia. Specjalną nagrodą dla zwycięzców w województwie będą zaproszenia do Warszawy na uroczystą Galę FLORIANÓW połączoną z obchodami 100-lecia ZOSP RP, podczas której na scenie odbiorą oni nagrody i wyróżnienia.

Ogólnopolski finał plebiscytu rozpocznie się 1 września i potrwa do 7 września. Wezmą w nim udział zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa.

Wielka Gala FLORIANÓW połączona z obchodami 100-lecia ZOSP RP odbędzie się we wrześniu w Warszawie. To będzie wielkie wydarzenie i święto ZOSP RP. W programie uroczystości przewidziano wręczenie wielu ważnych strażackich nagród i wyróżnień. Na scenie zostaną nagrodzeni także laureaci naszego plebiscytu - zwycięzcy z każdego województwa w każdej kategorii oraz przede wszystkim laureaci tytułów i nagród w ogólnopolskim finale plebiscytu.

Nagrody dla orkiestr OSP

także od Kapituły

Orkiestry OSP po raz pierwszy zostaną nagrodzone w naszym strażackim plebiscycie, a nagroda dla nich będzie wyjątkowa. Podsumowaniem tej kategorii plebiscytu będzie wydanie wyjątkowej płyty DVD, na której znajdą się prezentacje orkiestr, które zdobędą najwięcej głosów w każdym województwie.

Laureatów w tej kategorii wybiorą nie tylko nasi Czytelnicy w głosowaniu. Niezależnie powołana przez ZOSP RP kapituła, kierując się jakością występów oraz dorobkiem artystycznym orkiestr, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr, które także zostaną zaprezentowane na płycie DVD i zdobędą nagrody finansowe.

Wyjątkowa, okolicznościowa płyta DVD stanowiąca podsumowanie plebiscytu będzie oficjalnym wydawnictwem w ramach obchodów 100-lecia ZOSP RP.

Konkurs FLORIANY 2020/21

IV Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2020-2021 organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję pisma "Strażak" od 2017 roku. Nagradzane są w nim najcenniejsze dla mieszkańców mniejszych miast i miejscowości społeczne przedsięwzięcia realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne i ich partnerów. Kategorie konkursowe odzwierciedlają cały kalejdoskop strażackiej aktywności, od działań edukacyjnych, promujących kulturę i tradycję, sport, turystykę, współpracę pokoleń, poprawiających estetykę przestrzeni publicznej i infrastrukturę, po ekologię i ochronę środowiska. Konkurs cieszy się dużą popularnością nie tylko w strażackim środowisku, angażuje władze samorządowe i organizacje pozarządowe będące partnerami Ochotniczych Straży w realizacji inicjatyw służących lokalnym społecznościom.

W ubiegłym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, Konkurs nie został rozstrzygnięty. Nagrody zostaną wręczone w tym roku podczas wielkiej uroczystej Gali FLORIANÓW połączonej z obchodami 100-lecia ZOSP RP.

Czekają nagrody

Kategorie STRAŻAK ROKU i MŁODY STRAŻAK ROKU

Laureaci, którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuły Strażaka Roku lub Młodego Strażaka Roku w powiecie

lub w powiecie dyplom i medal

i zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień

na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuły Strażaka Dolnego Śląska 2021 lub Młodego Strażaka Dolnego Śląska 2021

lub dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW

i wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

w wysokości awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

________________

Strażak i Młody Strażak, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Strażaka Roku Polski 2021 lub Młodego Strażaka Roku Polski 2021

lub dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW

i wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Strażacy, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy

dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria JEDNOSTKA OSP ROKU

Jednostki OSP, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Jednostki OSP Roku w powiecie

w powiecie dyplom i pamiątkową tablicę

i zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień

na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Jednostka OSP, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Jednostka OSP Dolnego Śląska 2021

dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW

i wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

w wysokości zaproszenie na Galę FLORIANÓW

na Galę FLORIANÓW awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Jednostki OSP, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy i nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

Jednostka OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Jednostki Roku Polski 2021

dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW

i wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Jednostki OSP, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplomy

dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria ORKIESTRA OSP ROKU

Orkiestra OSP, która zdobędzie najwięcej głosów w województwie otrzymają:

tytuł Orkiestra OSP Roku Dolnego Śląska 2021

dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW

i wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW prezentację na specjalnej płycie DVD wydanej z okazji 100-lecia ZOSP RP

wydanej z okazji 100-lecia ZOSP RP zaproszenie na Galę FLORIANÓW

na Galę FLORIANÓW awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Orkiestry OSP, które w zajmą drugie i trzecie miejsce w województwie otrzymają dyplomy wręczane podczas wojewódzkiego podsumowania plebiscytu.

Orkiestra OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów oraz orkiestra OSP, którą wybierze Kapituła otrzymają:

tytuły Najpopularniejsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (zwycięzca głosowania) oraz Najlepsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (wybór Kapituły)

(zwycięzca głosowania) oraz (wybór Kapituły) dyplomy i statuetki wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW

i wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Orkiestry OSP, które w ogólnopolskim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce oraz orkiestry, którym Kapituła przyzna drugą i trzecią nagrodę otrzymają:

dyplomy

nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu głosowania lub drugie i trzecie miejsce przyznane przez Kapitułę.

Niezależnie od głosowania Czytelników powołana przez ZOSP RP kapituła, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr, które także zostaną zaprezentowane na płycie DVD.

__________