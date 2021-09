Straż pożarna, policja i pogotowie przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Co się tam stało? [ZDJĘCIA]

Na miejscu zdarzenia interweniują dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe.

"Prowadzimy działania na zlecenie policji" - poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Policjant dostał się do mieszkania na ostatnim, czwartym piętrze w bloku mieszkalnym.

Jak poinformował nas Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, policja przy asyście straży wchodziła do mieszkania po informacji od sąsiadów, którzy zaniepokoili się, że w jednym z mieszkań od dłuższego czasu lokator nie daje znaków życia. Po wejściu do mieszkania nie znaleziono jednak nikogo, kto potrzebowałby pomocy. Mieszkanie było puste.