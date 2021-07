Strategia Zagłębia: Kluczem do sukcesu ma być zarabianie na młodzieży

- Pracowaliśmy nad tym ponad pół roku. Będzie to mniej więcej kontynuacja naszej drogi w ostatnich latach, ale teraz ta strategia będzie oparta na dokładnych liczbach. Będziemy dążyć do tego, aby klub miał dobre podstawy, aby w przyszłości osiągać jak najlepsze cele. Dane zatwierdzone przez właściciela będą wpisywane w kontrakty trenerskie i muszą być realizowane przez sztab, zarząd i radę nadzorczą - zaznaczył Artur Jankowski, prezes Zagłębia.

„Miedziowym” zależy na konsekwentnym budowaniu jednej z najlepszych akademii piłkarskich w Europie wschodniej. Kluczową wartością ma być młodzież. Docelowo 70 proc. pierwszej drużyny mają stanowić zawodnicy do 24. roku życia. - Chcemy, aby stawianie na młodzież było poparte konkretnymi danymi. Zaczynamy od czterech piłkarzy do 24. roku życia w podstawowym składzie. To wymóg na dzisiaj, ale w ciągu kolejnych lat poprzeczka będzie szła w górę - przyznał na konferencji prasowej Jankowski. - Obojętne kto będzie trenerem, będzie musiał trzymać się tej strategii. Nie ma możliwości, by od tego odejść. Jeśli jakiś trener się na to nie zgodzi, nie będzie pracował w Zagłębiu. W kontrakcie Dariusza Żurawia też jest taki zapis. Długo na ten temat rozmawialiśmy - dodał.