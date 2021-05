Stomatologia dziecięca. Ile kosztuje wizyta we Wrocławiu?

Podczas tzw. wizyty adaptacyjnej, dziecko poznaje gabinet, uczy się szczotkowania, bierze udział w grach i zabawach, które oswoją go z miejscem, fotelem i oczywiście samym lekarzem. Ważne, aby wokół wizyty budować pozytywne skojarzenia. Nie mówmy dziecku, jak bardzo bolało nas wyrwanie zęba, unikajmy zwrotów: „nic nie będzie bolało”, stwórzmy listę słów zakazanych, zawierającą słowa: „zastrzyk”, „igła”, „ból”, „krew”.

Zęby mleczne wymagają leczenia i nie wolno tego bagatelizować. Mają inną budowę niż stałe, dlatego próchnica rozwija się w nich bardzo szybko. Z jednego zęba błyskawicznie przenosi się na inne, zaatakuje też wyżynające się zęby stałe. Czasem prowadzi do ropnych powikłań, które kończą się usunięciem zęba. A zbyt wczesne pozbycie się mleczaka może spowodować wadę zgryzu.

W nastawieniu dziecka do dentysty, ogromna jest rola rodziców. Wyprawa do dentysty powinna być tak ciekawa, jak wycieczka do planetarium lub zoo. Specjaliści zalecają nawet zaaranżowanie małego gabinetu w domu, w którym dziecko będzie mogło przebadać wszystkie swoje lalki oraz pluszaki. Takie ćwiczenie można wykonać zarówno przed pierwszą wizytą adaptacyjna, jak i tuż po niej. Pokażmy maluchowi, że wizyta u dentysty to przygoda, którą można kontynuować w domu.

Stomatologia dziecięca zajmuje się pacjentem od momentu pojawienia się pierwszych ząbków mlecznych, przez okres wymiany uzębienia na stałe, aż do pełnego rozwoju uzębienia stałego. Leczenie obejmuje:

- fluorkowanie i lakierowanie zębów,

- leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych,

- lakowanie bruzd zębów mlecznych i stałych,

- impregnacja (lapisowanie) próchnicy w zębach mlecznych.

Bezwzględnie trzeba odwiedzić dentystę, gdy dziecko ma wszystkie zęby mleczne, czyli skończyło 3-4 lata. Lekarz oceni, czy wszystkie zęby rozwinęły się prawidłowo, czy dziecko ma dobry zgryz (ma to wpływ m.in. na prawidłowe wyżynanie się zębów stałych) oraz czy nie wystąpiły początki choroby próchnicowej.