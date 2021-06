Stadion Olimpijski. Deweloper odrzuca ofertę Sutryka i przypomina, że to prezydent wydał pozwolenie

10 czerwca Jacek Sutryk poinformował, że miasto gotowe jest odkupić działkę obok Stadionu Olimpijskiego przy ul. Paderewskiego za cenę jej nabycia przez dewelopera lub zaoferować w zamian inną nieruchomość. Jeśli takie rozwiązanie nie zostanie zaakceptowane przez inwestora - zapowiedział prezydent - to miasto wystąpi do wojewódzkiego konserwatora zabytków i ministerstwa kultury o rozpoczęcie procedury wpisania terenu do rejestru zabytków, co wstrzyma prace.

Dolnośląskie Inwestycje, deweloper, który realizuje kontrowersyjną inwestycję na terenie kompleksu AWF-u zdecydowanie odrzucił propozycję prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.