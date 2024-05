Sprawdź kandydatów do Europarlamentu 2024 z okręgu nr 12. Kto jest na liście? Redakcja Wiadomości

Kandydaci do Europarlamentu 2024 (okręg nr 12) Karolina Misztal

Kandydaci z woj. dolnośląskiego i opolskiego z okręgu nr 12 w wyborach do Parlamentu Europejskiego są już znani. PKW podała do publicznej wiadomości oficjalne listy. Zobacz, kto z Twojego regionu zdecydował się wziąć udział w wyborczej walce o mandat europosła, by reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Poniżej zobaczysz nazwiska.