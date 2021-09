Sprawa Łukasza z Psiego Pola. Użyto gazu, wyważono drzwi. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia, po tym jak ojciec zmarłego wezwał służby do syna, który chciał najprawdopodobniej popełnić samobójstwo. 29-latek mógł być pod wpływem środków odurzających, przez co, jak twierdzą bliscy, nie rozpoznawał rodziny, próbującej dostać się do jego mieszkania.

Według ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej z 2013 roku, owych środków, w tym gazu policja może użyć "w przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby”.

Przypomnijmy, że według interweniujących 2 sierpnia w mieszkaniu Łukasza Ł. funkcjonariuszy, mężczyzna zachowywał się agresywnie, wymachiwał nożem i nie chciał zastosować się do poleceń policjantów.