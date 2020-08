Spowodował wypadek i chciał uciec - zatrzymali go przechodnie. Mężczyzna i dziecko trafili do szpitala

Około godziny 16:20 doszło do wypadku samochodowego na skrzyżowaniu ulic Żmigrodzkiej z ulicą Bałtycką. Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych marki opel i skoda. Kierowca opla nie wyhamował i wjechał w skodę. Na skutek zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala, kierowca opla i dziecko jadące w osobowej skodzie, ich stan nie jest ciężki.

Według relacji świadków doszło do zatrzymania obywatelskiego sprawcy wypadku, który prawdopodobnie chciał uciec z miejsca wypadku. Tam było zatrzymanie obywatelskie. Gościu jadący tym spalonym autem chyba był pijany. Najpierw uderzył w auto na Żmigrodzkiej - wjazd w kierunku do miasta. Potem uciekł i uderzył w sygnalizacje świetlną. Ponoć kogoś potrącił. Auto się zapaliło - opowiada portalowi GazetaWroclawska.pl pan Marcin - Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, informuje st. sierż. Paweł Noga z KMP we Wrocławiu. Wideo