Spotkanie noblistek we Wrocławiu. Olga Tokarczuk i Swietłana Aleksijewicz rozmawiały o protestach

- Ci ludzie czują bezgraniczną władzę i mają świadomość, że nie poniosą za to żadnych konsekwencji - miała powiedzieć Swietłana Aleksijewicz Fundacji Olgi Tokarczuk po zatrzymaniu na lotnisku w Berlinie - To historia w stylu Łukaszenki.

To właśnie bezkarna i bezgraniczna władza popchnęła kobiety do poruszenia problemów i wyzwań, jakie na nich ciążą na co dzień. Jak pokazuje przykład sytuacji zatrzymania Swietłany w Berlinie, to problemy wielu miejsc na świecie, nie tylko Polski i Białorusi skąd pochodzą noblistki. Spotkanie poświęcone było odwadze i odpowiedzialności, oraz formach protestu i konieczności stworzenia tego pojęcia na nowo, literatura to jeden ze środków do koniecznych zmian - podkreślały noblistki na spotkaniu.

- Dla mnie, jeśli ktoś musi rzucić się pod czołg, to jest porażka, to nie jest zwycięstwo - mówiła Swietłana Aleksiejewicz.