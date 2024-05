Sportowcy związani z Wrocławiem. Prawdziwe legendy boisk, kortów, czy bieżni! [ZDJĘCIA]

Znani sportowcy związani z Wrocławiem

Wrocław to nie tylko piłka nożna. Przez lata z tym miastem związanych było wielu wybitnych sportowców reprezentujących także inne dyscypliny sportu. Wystarczy spojrzeć na olimpijskie medale. Przełom XX i XXI wieku to wielka kariery Renaty Mauer-Różańskiej, która w sumie w dorobku ma aż trzy krążki igrzysk olimpijskich (w tym dwa złote). Wcześniej znakomitych zawodników kreowały sporty zespołowe. Wspominaliśmy o futbolistach - Sybis, Pawłowski, Garłowski, Tarasiewicz, Żmuda. Wybitnym piłkarzem ręcznym był Jerzy Klempel. Plejadę gwiazd dostarczyła nam oczywiście koszykówka, ale nie tylko ta sprzed 20-lat (z Wójcikiem i Zielińskiem), ale też wcześniejsza, kiedy to królem był Mieczysław Łopatka, najlepszy strzelec mistrzostw świata 1967.

Oto nasza lista wybitnych ludzi sportu związanych z Wrocławiem. Niektóre nazwiska mogą Was zaskoczyć. Kogoś brakuje? Dajcie znać! Komentuje, albo piszcie do nas maile na adres [email protected]. Chętnie będzie rozbudowywać tę galerię.