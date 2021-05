Spore zainteresowanie szczepieniami wśród najmłodszych roczników

Przypomnijmy, że w poniedziałek kończą się jakiekolwiek ograniczenia w rejestracji na szczepionki. Od kilku dni pacjenci najmłodszych roczników mogą już się rejestrować. W niedzielę uwolniona zostanie możliwość rejestracji dla wszystkich od 18 roku życia.

Były obawy, że młodzi, nie będą zainteresowani sczepieniami. Ale, jak usłyszeliśmy we Wrocławiu, wcale tak nie jest. - Zainteresowanie jest duże – mówi Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego, największego wrocławskiego punktu szczepień.

- Młodzi rejestrują się przeważnie przez internet - dodaje Patrycja Chrystowicz, z firmy która prowadzi sieć przychodni „Twój Lekarz” we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach. Wolne terminy szczepień zapełniane są bardzo szybko. Co ciekawe młodzi mają mniejsze obawy przed preparatem firmy AstraZeneca, którego obawia się część starszych pacjentów. Być może właśnie dlatego, że dla wielu z nich podstawową motywacją do szczepień są wakacyjne plany.

Zainteresowanie szczepionkami nie słabnie też w starszych rocznikach. - Otworzyliśmy nową przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej na osiedlu Promenady Wrocławskie. Od razu pojawili się pacjenci, pytając czy tam zamierzamy uruchomić punkt szczepień - mówi Dariusz Litera z sieci "Twój Lekarz".