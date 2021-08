Spis powszechny 2021. Nie spiszesz się - zapłacisz grzywnę. Skłamiesz - możesz pójść do więzienia

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. Tegoroczny rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września. Według najnowszych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, wzięło w nim udział już 18,1 mln osób, czyli około połowa Polaków. Co z pozostałymi?

Jeśli myślisz, że spis cię nie dotyczy, jesteś w błędzie. Udział w spisie jest obowiązkowy. Za odmowę grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Jeśli skłamiesz, odpowiadając na pytania, grożą ci nawet 2 lata więzienia.

GUS informuje, że od kwietnia na policję trafiło już 80 wniosków o ukaranie za popełnienie tego wykroczenia. Odmowa udziału w spisie jest wykroczeniem. Stanowi o tym art. 17a ust. 1-3 Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.