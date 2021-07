Śpiewam nie tylko przy goleniu. Rozmowa z Robertem Gonerą, aktorem z Wrocławia

Otwieram internet i czytam: "Robert Gonera stoczył się na samo dno"…

- No to widzisz na żywo, jak wygląda dno (śmiech).

Widuję cię dość często, sporo rozmawiamy, mamy wspólnych przyjaciół i jakoś nie widzę twojego upadku. O co chodzi?

- Nie mam pojęcia, dlaczego to bagno o mnie krąży po internecie. Mieszkam sobie spokojnie we Wrocławiu, mam dom, ciężko pracuję. Na szczęście nie czytam o sobie tych bzdur w sieci. I może dobrze - nie stresuję się. Zapewniam: bardzo daleki jestem od upadku.

"Robert Gonera pije...", "Robert Gonera jest bezdomny..."

- (uśmiech). Od siedmiu lat nie pije alkoholu. Dach nad głową mam. I to bardzo przyjemny. Myślę, że jak nie ma się do czego u aktora "doczepić", to mu się tu coś zarzuci, to tam i ten szlam zaczyna płynąć. Może tak się dzieje dlatego, że nie pojawiam się zbyt często publicznie, na przyjęciach, ściankach, no i "dziennikarze" doszukują się przyczyn takiego stanu.