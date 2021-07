Spędź wakacje z Wojskami Obrony Terytorialnej. Na Dolnym Śląsku blisko 100 chętnych

Chcieli zostać terytorialsami, ale w czasie nauki czy pracy wielu nie może sobie na to pozwolić z powodu braku czasu. „Wakacje z WOT” mają im umożliwić zrealizowanie tych planów. Projekt przeznaczony dla takich właśnie osób Wojska Obrony Terytorialnej realizują już drugi rok z rzędu.

– Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej ze względu na organizowanie szkolenia podstawowego w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Ten projekt jest skierowany właśnie do nich – wyjaśnia płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Szkolenie podstawowe podczas wakacji to świetny pomysł, by pogodzić naukę i pracę z realizacją swoich marzeń i przeżyć wspaniałą survivalową przygodę – dodaje.