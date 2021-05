Sparta Wrocław – Stal Gorzów 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 16.05.2021)

Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, w niedzielę kibice Betardu Sparty po raz pierwszy w tym sezonie będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców na żywo. Luzowanie covidowych obostrzeń sprawia, że od 15 maja zawody sportowe na terenie kraju mogą odbywać się przy udziale widzów, którzy zajmą maksymalnie 25 proc. dostępnych miejsc. W przypadku Stadionu Olimpijskiego to ok. cztery tysiące krzesełek.

Sparta Wrocław – Stal Gorzów 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV)

Wrocławscy żużlowcy zrobią zapewne wszystko, co w ich mocy, aby dać swoim fanom radość ze zwycięstwa. O wygraną nie będzie jednak łatwo. Moje Bermudy Stal to aktualny lider PGE Ekstraligi, który w czterech dotychczasowych spotkaniach notował same triumfy. Warto zaznaczyć, że na inaugurację tegorocznych rozgrywek podopieczni Stanisława Chomskiego pokonali na wyjeździe broniącą tytułu Fogo Unię Leszno 48:42.