Sparta – Włókniarz: WTS po dłuższej przerwie wraca do ligowej rywalizacji (ZAPOWIEDŹ)

Kibice WTS-u czekali trzy tygodnie, aby ponownie zobaczyć w akcji wrocławski zespół. Nie oznacza to jednak, że w tym okresie sympatycy Betardu Sparty nie mieli powodów do radości. Przed tygodniem Maciej Janowski i Artiom Łaguta wygrali dwie pierwsze rundy tegorocznego cyklu Grand Prix. W Pradze na podium stanął także Tai Woffinden.

- Bardzo lubię pracować z tymi chłopakami, każdy z nich wciąż podnosi sobie poprzeczkę poprzez wspólną jazdę i pracę. Moim zdaniem jest to klucz do ich sukcesu w tym sezonie. Wszyscy są zdeterminowani, aby przez cały czas być trochę lepsi od siebie nawzajem. To jest niesamowite... Świetnie się z nimi wszystkimi dogaduję i to bardzo satysfakcjonujące - mówi nam Greg Hancock. Czterokrotny indywidualny mistrz świata w tym roku dołączył do sztabu szkoleniowego Betard Sparty.