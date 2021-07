Spacer Kuźniczą – jedną z najstarszych ulic w naszym mieście (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

We wczesnym średniowieczu wrocławskie ulice pokrywała warstwa mierzwy, czyli błota, nieustannie mieszanego przez koła wozów. A ruch uliczny w średniowieczu był naprawdę intensywny. Błoto, odchody zwierzęce i ludzkie, trociny i piasek tworzyły cuchnącą breję, czyli wspomnianą mierzwę. Na ulicy Kuźniczej do tych atrakcji dochodził hałas, powodowany przez tutejsze kuźnie, czy raczej kuźnice, czyli zakłady, przekuwające surówkę, dostarczaną z dymarek, na pełnowartościową stal. Zatem nad średniowieczną Kuźniczą unosił się fetor i łomot pracujących młotów.

Dwa poziomy piwnic w starych domach. Bo grunt wciąż się podnosił

Zacznijmy jednak od tego, że początkowo ulice przebiegały nieregularnie, często uzależnione było to od ukształtowania terenu - podobnie jak na wsi. W XIII wieku rozpoczął się proces wytyczania regularnych działek budowlanych, usytuowanych przy prostopadle krzyżujących się ulicach. Miało to związek z lokacją miasta i wytyczaniem rynku. W następnym stuleciu doszło do masowej wymiany domów drewnianych na murowane i tu nastąpił ciekawy proces – drewno z rozebranych budynków posłużyło do wymoszczenia ulic. Przez błoto, pokrywające jezdnię przerzucano drewniane pomosty, ułatwiające poruszanie się przechodniom. Warstwa mierzwy nieustannie przyrastała. Stąd w wielu wrocławskich starych domach dwa poziomy piwnic – poziom gruntu wciąż się podnosił. Proces ten uległ zahamowaniu w XIV wieku, po powszechnym wprowadzeniu bruków, a w ślad za tym przepisów, zobowiązujących właścicieli posesji do wywożenia śmieci.