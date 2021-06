Sołtys wsi pod Świdnicą zagłodziła psa niemal na śmierć [ZDJĘCIA, FILM]

Co na to właścicielka psa?

"Oddech był płytki, pies niemalże nie reagował na bodźce. Spał na trawie, przypięty łańcuchem do budy. Jego skołtuniona sierść oblepiona była fekaliami i przemoczona od moczu. Wokół nie było ani grama wody, nie wspominając o jedzeniu. Na budzie natomiast stały brudne gary ze skisłymi, ugotowanymi kośćmi. Decyzja była jedna - psa należy jak najszybciej odebrać, bowiem kona w niewyobrażalnych cierpieniach" - opowiadają wolontariusze.

"Poniedziałkowe zgłoszenie dotyczące zaniedbanego psa byłej sołtysowej wsi Krzyżowa w powiecie świdnickim brzmiało dramatycznie. Potem przyszedł mail: „Nieaktualne. Pies zdechł na łańcuchu. Znalazłam go leżącego bez oznak życia" - opowiadają wolontariusze z DIOZ. - "Ta sprawa nie dawała nam jednak spokoju, więc pojechaliśmy do Krzyżowej. Pies żył."

"Krzyczała coś z okna, żeby „spier***” z jej posesji. Jak chciała, tak zrobiliśmy, wzięliśmy konającą istotę i odjechaliśmy".

Pies trafił do wrocławskiej kliniki weterynaryjnej

Diagnoza: odwodnienie, kacheksja, zaniki mięśniowe, nieleczony guz jądra bolący tak, że pies nie może chodzić, uszkodzona w wyniku głodzenia wątroba, ropne wypływ z oczu oraz zgniłe i ropiejące zęby z przetokami. Zwierzę było tak słabe, że nie miało siły jeść.

"Wynikiem krytycznego stanu psa były wieloletnie zaniedbania, brak właściwej opieki oraz olewatorski stosunek właścicielki do żywej istoty. Starego i schorowanego psa zamiast leczyć i odpowiednio karmić, pozostawiła na topornym łańcuchu na pewną śmierć. To bezduszne zachowanie nie pozostanie bez kary - byłej sołtysowej może grozić do 3 lat pozbawienia wolności" - mówią inspektorzy z DIOZ.