Solpol Party we Wrocławiu. Młodzi ludzie w obronie postmodernistycznej ikony Wrocławia [ZDJĘCIA]

- Uznając to za błąd kardynalny, zdecydowaliśmy się wyrazić sprzeciw. W piątek ubierzmy się w kolory solpolowe (różowy, fioletowy i/lub turkusowy), kresz, włączmy muzykę z tych lat i pokażmy, że lubimy przed tym miejscem spędzać mile czas.’’ - pisali pod postem w wydarzeniu, zachęcając do udziału. Zapowiadają jednocześnie, że będzie to początek a akcja ma być kontynuowana przez następne tygodnie.

Do tej pory nie udało się wpisać charakterystycznego budynku do rejestru zabytków, o co walczyli aktywiści. Nic nie wskazuje, by to się miało zmienić, a zatem los dawnego domu handlowego wydaje się przesądzony.