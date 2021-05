Solidarność żąda cofnięcia Nagrody Wrocławia dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Rynek lombardów rozkwita. "Lombardy nie są już traktowane wyłącznie jako ostatnia deska ratunku albo akt desperacji"

Lombardy odgrywają coraz większą rolę w finansach osobistych milionów Polaków. - Znaczna grupa konsumentów na rynku finansowym straciła dostęp do uregulowanych i nadzorowanych źródeł pozyskania pieniędzy- tłumaczy wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jednocześnie dodając, że w konsekwencji zostały zmuszone do poszukiwania alternatywnych metod pozyskania środków finansowych. - Polacy masowo ruszyli do lombardów – mówi Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP.