"Sokole oko", czyli nasza Złota Renia z Wrocławia. Jaka jest prywatnie Renata Mauer-Różańska? Przeczytaj! (SYLWETKA)

Nie urodziła się we Wrocławiu. Ba, nawet nie na Dolnym Śląsku, ale w oddalonym 400 kilometrów od Wrocławia Nasielsku koło Warszawy. Przyszła na świat 52 lata temu, w tym samym szpitalu, i na tej samej porodówce, co dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą - Tomasz Majewski.

Konserwator, specjalista od renowacji zabytków...

Pierwszy raz nasza Złota Renia - jak ją czule nazywają kibice i wierni fani - dała pokaz umiejętności strzeleckich na lekcji... Przysposobienia Obronnego w liceum. I to właśnie nauczyciel PO pierwszy zobaczył jej talent i zachęcił do ćwiczeń w strzelaniu.

Jej liceum nie było takie zwykłe, bo o profilu... renowacja zabytków.

- To było tak dawno temu. Kiedyś mnie to bardzo fascynowało. Bardzo chciałam pracować przy konserwacji zabytków, ale życie mi się ułożyło całkiem inaczej. A skąd ta renowacja zabytków? W pewnym wieku, nie wiadomo dlaczego, ciągnie nas do pewnych rzeczy (śmiech). Zawsze bardzo lubiłam wycieczki, na których można było zwiedzać różne ciekawe miejsca, lubiłam rysować zabytki: może to wszystko sprawiło, że wybrałam taki kierunek - opowiada sportsmenka.

Nigdy jednak nie pracowała w tym zawodzie. Miała jedynie praktyki: w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, na Barbakanie, w pracowni sztukatorskiej. - Nie czuję się fachowcem jako konserwator, żaden ze mnie specjalista od renowacji – dodaje.