Sobotnie Teatranki, czyli teatr z szuflady i zapomnianych skarpet

Anna Marcowska, absolwentka szkół teatralnych i animatorka, organizuje warsztaty teatralne dla dzieci. Uczestnicy nie tyle będą grać na scenie, co przygotowywać lalki teatralne. A można je stworzyć ze wszystkiego, co tylko ma się pod ręką.

- Odkryjemy teatr, który kryje się w kuchennej szufladzie, w stosie starych czasopism, zapomnianych skarpetek, na dnie pudełka z nićmi. Na zajęciach stworzymy wspólnie lalki teatralne, zbudujemy scenografię i wyczarujemy kostiumy, które po każdym spotkaniu staną się środkiem i inspiracją do wspólnego opowiadania sobie historii w naszym teatrzyku. Poznamy magię teatru w walizce - opowiada Anna Marcowska. - Możemy wykorzystać mnogość środków, stworzyć teatr z niczego, a to wszystko w duchu zero waste.

Uczestnicy będą musieli przynieść ze sobą materiały, z których stworzą lalki teatralne, ale część materiałów będzie też dostępna na warsztatach.