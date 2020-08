Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Policja monitoruje przejazdy

Pokazał policjantom dowód z białym proszkiem. Ale wpadka!

Patrolujący ulicę Krzycką we Wrocławiu policjanci, zauważyli że jadący przed nimi motocyklista z trudnością trzyma się swego pasa ruchu. Po zatrzymaniu okazała się nie tylko, że jest pod wpływem narkotyków, to jeszcze ma przy sobie amfetaminę, a do tego nie ma prawa jazdy.