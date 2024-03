Śmiertelny wypadek na torach przy dworcu Wrocław Nadodrze. Policja publikuje wizerunek samobójcy. Prośba o pomoc w ustaleniu tożsamości

- Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzny proszę kierować do Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 47 87 11 415, 47 87 11 420 – mówi młodszy aspirant Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji.