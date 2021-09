Śmiertelny wypadek na drodze Wrocław - Kłodzko. Trasa zablokowana Jerzy Wójcik

Fot. ewa bochenko wypadek smiertelny poswietne dk8 / kurier poranny, gazeta wspolczesna / polskapress brak

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 8 Wrocław - Kłodzko. W wypadku, do którego doszło w okolicach Niemczy zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Do zderzenia samochodu ciężarowego i osobowego doszło we wtorek, chwilę po godzinie 8 na 74. kilometrze tej trasy. Droga DK8 w pobliżu Niemczy jest zablokowana. Utrudnienia mogą tam trwać do południa.