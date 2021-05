Śmiertelny wypadek na drodze nr 8 Wrocław - Kłodzko. Zginął kierowca subaru [ZDJĘCIA]

Dolnośląska policja informuje, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania. Rozpoczął go mężczyzna prowadzący subaru, podróżujący z kobietą i dzieckiem. Nie zdążył wrócić na swój pas i doszło do czołowego zderzenia z autem marki Mitsubishi. Śmierć w wypadku poniósł kierowca subaru. Pozostałym osobom była udzielana pomoc medyczna, lądował m.in. helikopter LPR.

