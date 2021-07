Śmiertelny pożar na Dworcu Świebodzkim. Mężczyzna usłyszał zarzut, grozi mu 15 lat więzienia Andrzej Zwoliński

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko właścicielowi strzelnicy na terenie Dworca Świebodzkiego, w której przed blisko trzema laty doszło do tragedii. W pożarze jedna osoba zginęła, a siedem trafiło do szpitala.