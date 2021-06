Śmiertelne postrzelenie oficera Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

We wtorek (15 czerwca) oficer Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu postrzelił się w swoim prywatnym mieszkaniu przy ul. Koszarowej. Jak do tego doszło?

"Wczoraj w godzinach popołudniowych stwierdzono zgon żołnierza zawodowego na terenie jego mieszkania prywatnego. Szczegóły nie są znane" - ucina rzeczniczka Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu por. Roksana Borowska.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter portalu GazetaWroclawska.pl, śmierć na miejscu poniósł 29-letni żołnierz zawodowy, który targnął się na własne życie.

Na miejscu zdarzenia czynności wykonywała Żandarmeria Wojskowa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna.