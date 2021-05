Śmieciowy problem na nowych osiedlach. Chemeko zaprzecza, że odpady leżą od miesiąca

- Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że w nowo wybudowanych osiedlach mieszkaniowych pojawia się zwiększona ilość odpadów ze względu na wprowadzających się do budynków lokatorów, którzy generują sporo dodatkowych odpadów związanych z urządzaniem mieszkań - mówi Kołacz.

- Nie jest prawdą, że spółka Chemeko - System nie odbierała przez miesiąc odpadów z nieruchomości przy ul. Lubomierskiej. Potwierdza to monitoring GPS pojazdów komunalnych, które świadczą usługę odbioru odpadów na terenie Sektora III – Fabryczna, jak i rejestr odbioru odpadów z wykorzystaniem technologii RFID - przekonuje rzeczniczka Chemeko Karolina Kołacz i pokazuje kilka tras przejazdu śmieciarek zarejestrowanych przez system GPS działający w pojazdach. Kołacz przypomina, że wiaty przy Lubomierskiej powstały w marcu tego roku, a osiedle jest nowo zamieszkałe.

Mieszkańcy zdecydowanie nie zgadzają się z takim stanowiskiem spółki. Przyznają, że na samym początku, zaraz po zasiedleniu osiedli wiaty zapełniały się w ciągu dwóch dni kartonami i styropianem z opakowań dużego sieciowego marketu meblowego. Mieszkańcy podkreślają, że walające się sterty to odpady typowo komunalne, a kubły nie były opróżniane od miesiąca.

Do miejskiej spółki Ekosystem, na której zlecenie Chemeko odbiera śmieci ze Stabłowic, wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące przepełnionych kubłów przy ul. Lubomierskiej 18.

- Mieszkańcy ani zarządcy nie zgłaszali innych problemów, np. z brakiem odbioru lub przepełnieniami pojemników. Odbiory są realizowane, co potwierdza monitoring GPS śmieciarek i czytniki RFID. Zwróciliśmy się do wykonawcy, aby w/w adres objął wzmożonym monitoringiem i będziemy też kontrolować sposób wykonywania przez niego usługi - informuje rzeczniczka Ekosystemu Dorota Witkowska, która przypomina także zarządcom nieruchomości, że jeśli kubły są przepełnione lub jest ich za mało, powinni oni zgłosić to Chemeko, które dostawi dodatkowe pojemniki.

Według harmonogramu obecnie odpady zmieszane przy Lubomierskiej powinny być odbierane 3 razy w tygodniu, papier i tworzywa sztuczne 2 razy w tygodniu, szkło raz na dwa tygodnie, a odpady bio 1 raz na tydzień.