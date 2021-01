Ślęza - AZS Politechnika Gdańska 67:68. Znów porażka w końcówce (WYNIK 24.01.2021)

Na trzy minuty przed końcem pierwszej kwarty trener Wojciech Szawarski poprosił o czas. Rozmowa z zespołem przyniosła efekt w postaci punktów Martyny Koc, ale już w następnej akcji sfaulowana została Anna Jakubiuk, co jeszcze przez chwilę pozwoliło zawodniczkom 1KS-u utrzymać sześć oczek zapasu. Dwa kolejne posiadania Politechniki zakończyła Koc, ale Ślęza odpowiedziała na trafienia doświadczonej reprezentantki Polski za sprawą celnych osobistych Stephanie Jones oraz Sutton. Ostatnie słowo w pierwszych dziesięciu minutach należało do Koc, która trafiła trójkę i tym samym była odpowiedzialna za dziewięć ostatnich oczek gdańszczanek w pierwszej kwarcie.

Obie drużyny szybko i skutecznie zaczęły to spotkanie. Zespół z Gdańska dwukrotnie dograł piłkę do mającej znaczną przewagę w warunkach fizycznych Ruth Hamblin, a ta wykorzystała dwie z trzech prób. Po stronie Ślęzy punkty zdobyły Anna Jakubiuk i Agata Dobrowolska, a jedno oczko dołożyła Sug Sutton, dzięki czemu wrocławianki prowadziły 5:4. Po dobrym starcie w kolejnych minutach tempo nieco spadło, zaczęły się pojawiać niecelne rzuty i błędy techniczne. Lepiej w tym fragmencie gry radziły sobie koszykarki z Wrocławia, które były w stanie powiększyć swoją przewagę i wyjść na prowadzenie 12:6.

Jones tuż po rozpoczęciu drugiej kwarty dołożyła dwa punkty do przewagi 1KS-u. Po jej trafieniu żadna z koszykarek przez ponad 2,5 minuty nie potrafiła znaleźć sposobu na powiększenie swojego dorobku, udało się to dopiero Jones, która została sfaulowana przez Jowitę Ossowską i wykorzystała oba rzuty osobiste. W następnej akcji ofensywnej Ślęzy Julia Tyszkiewicz znalazła sposób, żeby trafić za trzy i wrocławianki prowadziły 25:15. Zespół z Gdańska odrobił pięć punktów po akcji Hamblin i trójce Sylwii Bujniak, a gdy rzucająca DGT AZS-u dołożyła kolejne dwa oczka było już tylko 27:24 dla 1KS-u.

W tym momencie swoją energią różnicę zrobiła Anna Jakubiuk - najpierw zebrała i dobiła pudło Sutton, a w kolejnej akcji wykorzystała podanie Nikoli Dudasovej i trafiła z szybkiego ataku. Zamiast remisu znów zrobiło się +7 dla 1KS-u i trener Szawarski poprosił o czas. Po powrocie do gry łatwe punkty zdobyła Kateryna Rymarenko. Politechnika nie poszła za ciosem, po obu stronach pojawiły się straty - jedną z nich wykorzystała Jones po podaniu Agaty Dobrowolskiej. Na to odpowiedziała Martyna Pyka, ale Ślęza również potrafiła skontrować za sprawą trójki Sug Sutton. Rozgrywająca wrocławianek zamieniła na punkty przechwyt Agaty Dobrowolskiej i Ślęza ponownie wyszła na 10 punktów przewagi. Ten stan rzeczy utrzymałby się gdyby nie punkt zdobyty z linii rzutów osobistych przez Katerynę Rymarenko. Niemniej żółto-czerwone schodziły na przerwę z bezpiecznym zapasem punktowym.

Pierwsze minuty czwartej kwarty nie przyniosły przełamania status quo - na cztery punkty gości swoimi dwoma skutecznymi akcjami odpowiedziała Stephanie Jones. Ślęza nie miała jednak odpowiedzi na rzut Hamblin na 51:57, a także na dwa oczka reprezentantki Kanady z linii rzutów osobistych, po których przewaga wrocławianek stopniała do czterech punktów. Wrocławianki potrzebowały trzech prób w trakcie jednej akcji żeby wreszcie trafić do kosza - uczyniła to Sug Sutton. Hamblin w kolejnej akcji spudłowała, co dało Ślęzie szansę na odbudowanie zapasu i stało się to za sprawą Niny Dedić, która przeprowadziła akcję 2+1, po której było 62:53 dla gospodyń. Gdy Stephanie Jones pod swoim koszem zebrała piłkę, a po koszem przeciwniczek zdobyła dwa punkty, trener Szawarski wziął time-out.

Na cztery minuty do końca zespół prowadzony przez Arkadiusza Rusina prowadził 64:53 i miał szansę na kolejne oczka po stracie Jazmine Davis. Rzut Bożeny Puter nie znalazł jednak celu, a akcja poszła w drugą stronę, gdzie z dystansu przymierzyła Maja Scekić. Wrocławianki miały dwie szanse, żeby odpowiedzieć na trafienie reprezentantki Serbii, ale za pierwszym razem spudłowała Jones, a ponowienie zakończyło się stratą Nikoli Dudasovej.