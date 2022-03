Śląsk Wrocław zagra towarzysko z Chrobrym Głogów, a Zagłębie Lubin z Odra Opole

Śląsk Wrocław w minioną sobotę pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 2:1, po golu Fabiana Piaseckiego w 93 minucie. Dla Wrocławian było to szczęśliwe przełamanie serii dziewięciu spotkań bez wygranej w lidze, która mocno odbiła się na pozycji WKS-u w ligowej tabeli. Gra w Płocku wciąż pozostawiała wiele do życzenia, dlatego wciąż świeży trener Piotr Tworek w przerwie na reprezentacje chce nie tylko intensywnie potrenować ze swoimi piłkarzami, ale też przećwiczyć pewne warianty w sparingu.

Dogadano taki mecz z Chrobrym Głogów, czwartą obecnie drużyną Fortuna 1 ligi, lecz na prośbę sztabu szkoleniowego spotkanie to będzie zamknięte dla kibiców i dziennikarzy. Trener Tworek ma do dyspozycji praktycznie wszystkich swoich podopiecznych, bo do zdrowia wracają Márk Tamás, Konrad Poprawa i Robert Pich. Jedynym piłkarzem pierwszej drużyny, który pojechał na kadrę jest Łukasz Bejger (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). To o tyle istotne, że Bejger prawdopodobnie będzie musiał zagrać w następnym meczu, ponieważ za żółte kartki pauzować będą Wojciech Golla i Diogo Verdasca.