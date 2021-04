Śląsk Wrocław - Zagłębie 0:0. Zero goli, zero emocji (WYNIK 30.04.2021, gole, bramki, skrót, RELACJA) Jakub Guder

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

ŚLĄSK - ZAGŁĘBIE LUBIN 0:0 (WYNIK 30.04.2021, relacja, gole, bramki, skrót). Dwa zera w derbach - zero goli, zero emocji. Nie tego spodziewaliśmy po meczu dwóch drużyn, które mają jeszcze sporo w tym sezonie do ugrania. Na Stadionie Wrocław obejrzeliśmy bezbramkowy remis, w którym najbardziej wynudzili się bramkarze. Derby do zapomnienia.