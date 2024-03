Śląsk Wrocław, tranfery: Erik Expósito, Kacper Trelowski i Daniel Łukasik latem opuszczą Śląsk. Co z resztą?

Śląsk Wrocław okres przerwy na reprezentacje spędza na regeneracji oraz treningach na swoich obiektach. Część piłkarzy będących na co dzień w kadrze pierwszej drużyny zagrała w miniony weekend w trzecioligowych rezerwach, a najmłodsi jej członkowie pomogli wygrać drużynie U-19, która usilnie stara się wrócić do Centralnej Ligi Juniorów.

W rezerwach szansę pokazania się dostali m.in. bramkarz Kacper Trelowski i skrzydłowy Mateusz Żukowski. Obu obecne umowy kończą się 30 czerwca 2024 roku, ale ten drugi ma zapis umożliwiający klubowi automatyczne przedłużenie i to o dwa lata. Żukowski cieszy się sporym zaufaniem trenera Jacka Magiery i o swoją przyszłość w Śląsku raczej martwić się nie musi.

Nieco inaczej wygląda to u Trelowskiego. Były młodzieżowy reprezentant Polski jest tylko wypożyczony z Rakowa Częstochowa, a Śląsk nie ma opcji wykupu. Popularny Trelu przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Rafałem Leszczyńskim i po sezonie po prostu wróci do Częstochowy. Potwierdził to dyrektor sportowy WKS-u David Balda.