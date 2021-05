Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Emocjonujący finał sezonu na Stadionie Wrocław - wielka stawka, kibice na trybunach i nowe koszulki

- Nie zamierzam sprawdzać w trakcie gry wyników innych meczów. Skupiamy się na sobie i zobaczymy, co nam to da, bo oczywiście chcemy awansować do pucharów. Gra w Europie to rozwój. W swej karierze trenerskiej prowadziłem zespół w fazie grupowej Ligi Mistrzów, w 1/16 finale Ligi Europy, mierzyłem się z finalistami Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Takie mecze pozwalają wejść na wyższy poziom. Każdy piłkarz powinien o takich występach nie tylko marzyć, ale do nich dążyć - podkreślił szkoleniowiec WKS-u.

Nowe koszulki meczowe. „Wrocław to nasze miasto, a Śląsk to nasze życie”

Podobnie jak w poprzednim sezonie na ostatni ligowy mecz piłkarze Śląska Wrocław wybiegną w nowych koszulkach. Model zaprojektowany na przyszły sezon nawiązuje do graffiti, jako nieodłącznego elementu krajobrazu stolicy Dolnego Śląska. Wzór, przypominający plamy farb z graffiti, drukowany jest z przodu koszulki.