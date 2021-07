Śląsk Wrocław - Paide. Tłumy na Stadionie Wrocław! [ZDJĘCIA KIBICÓW]

Konrad Bukowiecki wyleczył uraz i trenuje przed igrzyskami

– Mogę powiedzieć wszystko, choćby, że pojadę do Tokio i wygram złoty medal, tylko po co? Jestem zwolennikiem mówienia po fakcie, a nie przed. Jedyne, co mogę obiecać to to, że dam z siebie wszystko i na pewno nie będę odpuszczał – mówi Konrad Bukowiecki, czołowy polski kulomiot, który wyleczył kontuzję i ściga się z czasem, by jak najlepiej pokazać się na igrzyskach olimpijskich w Tokio.