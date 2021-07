Śląsk Wrocław: Operacja Paide Linnameeskond trwa. Nie wszyscy nowi piłkarze są w pełnym treningu

Śląsk Wrocław po powrocie z obozu w Chorwacji trenuje na własnych obiektach. Od soboty podopieczni Jacka Magiery koncentrują się głównie na wyjazdowym spotkaniu z wicemistrzem Estonii. Niestety - nie wszyscy.

Na poniedziałkowym treningu brakowało m.in. Petra Schwarza i Konrada Poprawy. Ten pierwszy pracował na siłowni, a drugiemu lekki uraz na tę chwilę nie pozwala grać. Erik Expósito i Diogo Verdasca mieli zajęcia wprowadzające na bocznym boisku i także nie trenowali z resztą zespołu.

Do siebie po operacji cały czas dochodzi Marcel Zylla, jeśli chodzi o nowych piłkarzy, to próżno było szukać wśród trenujących pod okiem Magiery nowego bramkarza Józefa Burty. Były golkiper Piasta Żmigród miał trenować z pierwszą drużyną, ale grać głównie w drugoligowych rezerwach. W poniedziałek pojechał z nimi do Jeleniej Góry.

Na zajęciach pojawili się za to Piotr Samiec-Talar i Damian Gąska. Ten pierwszy ostatni rundę wiosenną sezonu 2020/2021 spędził w pierwszoligowym Widzewie Łódź, lecz furory tam nie zrobił. Gąska z kolei należał do najlepszych zawodników Radomiaka Radom (35 występów, 3 gole i 8 asyst), z którym wywalczył awans do PKO Ekstraklasy.