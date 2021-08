Śląsk Wrocław nie chciał talentu z Lecha Poznań. Filip Marchwiński był oferowany WKS-owi

Filip Marchwiński odrzucony przez Śląsk Wrocław

Filip Marchwiński to 19-letni pomocnik Lecha Poznań, wychowanek tamtejszej akademii, mający status "wonderkida". Do pierwszej drużyny wprowadzał go sam Adam Nawałka. Marchwiński to etatowy młodzieżowy reprezentant Polski. Grał w kadrach od U-16 do U-21, w której zadebiutował mając lat 18.

Początek miał obiecujący, ale potem jego rola zmalała. Obecnie nie ma większych szans na grę w pierwszym składzie, bo na pozycji nr 10 w Lechu mogą grać João Amaral, Dani Ramírez, a z konieczności także Pedro Tiba czy Nika Kwekweskiri. Agencra reprezentująca interesy Marchwińskiego postanowiła poszukać mu klubu, do którego mógłby zostać wypożyczony.

Wśród nich wytypowała Śląsk Wrocław. Dyrektor sportowy WKS-u Dariusz Sztylka dostał propozycję wypożyczenia bez opcji wykupu, ale taką ofertą Śląsk zainteresowany nie był. Wprawdzie trener Jacek Magiera preferuje ustawienie z dwoma ofensywnymi pomocnikami, ale może tam wystawiać Mateusza Praszelika, Roberta Picha, Cayetano Quintanę, Petra Schwarza, Rafała Makowskiego czy Javiera Hyjka, który dał bardzo dobrą zmianę w Gliwicach. Do tego powoli do zdrowia wraca Marcel Zylla, a w rezerwach dojrzewają Przemysław Bargiel czy Adrian Bukowski, już teraz zbierający dobre recenzje za występy w eWinner 2 lidze. Tematu więc nie było.

Sam Marchwiński miał odrzucić możliwość wypożyczenia do Górnika Łęczna i na tę chwilę dalej jest w Lechu. Trener Maciej Skorża w tym sezonie trzykrotnie wpuszczał go z ławki na ostatnie minuty.