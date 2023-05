Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 4:2. Śląsk Wrocław na powierzchni! WKS opuszcza strefę spadkową, utrzymanie coraz bliżej

Śląsk Wrocław do meczu z Miedzią Legnica przystępował na musiku. Wprawdzie na trybunach Tarczyński Arena panowała przyjazna atmosfera, wszak kibice obu klubów od lat się przyjaźnią i wspólnie zasiedli na tzw. Młynie, a na dodatek Miedzianka już dawno straciła jakiekolwiek szanse na utrzymanie się w PKO Ekstraklasie.

Później dwie znakomite parady na refleks Mateusza Abramowicza uchroniły gości przed stratą gola, ale wszystko, co najważniejsze wydarzyło się między 38 a 40 min. Najpierw przykładny atak pozycyjny Śląska wykończył Petr Schwarz, wykorzystując bardzo dobre podanie od Michała Rzuchowskiego, a chwilę później kapitalną akcję indywidualną przeprowadził niezawodny w tym sezonie John Yeboah i do przerwy "Wojskowi" prowadzili 2:0.

Dwa gole pozwoliły gospodarzom złapać trochę więcej luzu. Gołym okiem widać było, że zeszło z nich ciśnienie i starali się grać nieco spokojniej, poszanować piłkę, wymienić więcej podań na własnej połowie. To jednak nie jest mocna strona Śląska w tym sezonie i w 52 min Miedź to wykorzystała. Przejęła futbolówkę, przeprowadziła szybką i składną kontrę, którą celnym strzałem wykończył podłączający się do akcji ofensywnej Andrzej Niewulis.