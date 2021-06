Śląsk Wrocław - Hajduk Split 0:4. Wrocławianie oblali ostatni test przed Ligą Konferencji (WIDEO)

Magiera w wyjściowej jedenastce postawił na dwóch obcokrajowców sprowadzonych tego lata. Jako pół-prawy środkowy obrońca zagrał Portugalczyk Diogo Verdasca, a na lewym wahadle biegał Hiszpan Victor Garcia. Dla obu miał to być sprawdzian gotowości przed nadchodzącym meczem z Paide Linnameeskond w I rundzie eliminacji Ligi Europy (pierwsze starcie 8 lipca w Estonii, rewanż 15 lipca we Wrocławiu).

Nie jest tajemnicą, że Verdasca miał dużo do nadrobienia pod względem fizycznym przychodząc do Śląska, gdyż od około roku nie grał w piłkę (problemy zdrowotne). Garcia z kolei potrzebuje zgrania z nowymi kolegami. Rywal do słabych nie należał, gdyż Hajduk to jeden z najbardziej utytułowanych chorwackich klubów. Ostatni sezon zakończył na 4. miejscu w tamtejszej ekstraklasie.