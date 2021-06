Śląsk Wrocław czeka na rywala w Lidze Konferencji i nowych piłkarzy. Będą przed wyjazdem na obóz do Chorwacji

Wypoczęci i z szerokimi uśmiechami na twarzach wrócili z urlopów piłkarze Śląska Wrocław. W poniedziałek na stadionie przy ul. Oporowskiej sztab trenera Jacka Magiery zaordynował swoim podopiecznym lżejsze zajęcia wprowadzające. W najbliższych dniach drużyna przejdzie badania medyczne i testy wydolnościowe, które pozwolą odpowiednio dostosować obciążenia treningowe.

Do 20 czerwca Trójkolorowi będą trenowali w stolicy Dolnego Śląska. Następnie udadzą się na 10-dniowy obóz przygotowawczy do Chorwacji, gdzie mają rozegrać pięć sparingów. O tym z kim się tam zmierzą, klub poinformuje w najbliższych kilkudziesięciu godzinach, ale z naszych informacji wynika, że będą to silne, niekiedy wręcz czołowe zespoły z lig bałkańskich.

UEFA pomoże uniknąć kosmicznie dalekich wyjazdów w I rundzie

Dzisiaj o godz. 13 czasu polskiego Śląsk Wrocław pozna rywala w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Przepustkę do nowego, trzeciego w hierarchii (po Lidze Mistrzów i Lidze Europy) europejskiego pucharu dało WKS-owi zajęcie czwartego miejsca w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy. Śląsk będzie jedynym polskim klubem na tym etapie tych rozgrywek. W drugiej rundzie do rywalizacji włączą się Pogoń Szczecin (wicemistrz Polski) i Raków Częstochowa (zdobywca Fortuna Pucharu Polski). Oba te kluby nie będą mogły jednak liczyć na rozstawienie. To będzie miał w I rundzie Śląsk, co oznacza, że liczba potencjalnych rywali została zawężona do 33 drużyn. To nie wszystko, bo przed ceremonią losowania UEFA zawęziła liczbę potencjalnych rywali WKS-u (mając na uwadze współczynnik punktowy i geografię) do czterech zespołów. Wiemy już, że WKS może trafić na irlandzkie Sligo Rovers FC, Larne FC z Irlandii Północnej, estońskie Paide Linnameeskond lub RFS Ryga z Łotwy.