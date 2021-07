Śląsk Wrocław - Ararat Erywań 3:3. Śląsk awansował do III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA

Śląsk Wrocław - Ararat Erywań 3:3

Śląsk Wrocław do rewanżu z Araratem Erywań przystępował w roli zdecydowanego faworyta. Trójkolorowi przed tygodniem wygrali w Ormiańskim mieście Giumri 4:2 po golach Wojciecha Golli, Fabiana Piaseckiego oraz dwóch trafieniach Roberta Picha. Niemniej zdobywcy pucharu Armenii byli w stanie strzelić Śląskowi dwa gole i stworzyli sobie bardzo wiele dogodnych okazji, dlatego o lekceważeniu rywala nie mogło być mowy.

Europejskie puchary to zawsze święto dla polskich klubów, nawet jeśli jest to wczesna faza eliminacji. Na Stadion Wrocław przyszło ponad 10 tys. kibiców, spragnionych emocji i przede wszystkim awansu do kolejnej rundy. Trener Jacek Magiera na przedmeczowej konferencji zapowiedział, że nie ma mowy o żadnym oszczędzaniu piłkarzy na mecze ligowe. Wystawił wiec najmocniejszą na tę chwilę jedenastkę, w której znaleźli się m.in. kontuzjowani ostatnio Márk Tamás czy Patryk Janasik.